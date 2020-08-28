В ГУП РК «Крымэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей за первое полугодие 2020 года. В отчетный период предприятием заключено 5610 договоров технологического присоединения с потребителями, исполнено 4733 договора.

Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 123,3 МВт, рост в сравнении с предыдущим периодом прошлого года +20,77%. В качестве сравнения и для понимания объема выполненных работ можно привести данные компании «Россети Северный Кавказ» (обслуживает Северо-Кавказский федеральный округ в состав которого входят 6 республик и Ставропольский край РФ), где по итогам первого полугодия 2020 года суммарная выданная мощность составила 182 МВт.

Наибольшее количество заявок на технологическое присоединение по-прежнему поступает от льготных заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт — 97% от общего количества. В основном, это физические лица, которые желают подключить свои жилые дома и участки. Больше всего новых потребителей подключается к электросетям в Симферополе и Симферопольском районе, на Южном берегу Крыма, в Евпатории и Сакском районе.

В январе-июне специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подключили к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона: тринадцатиэтажный многофункциональный медицинский центр им. Н.А. Семашко с максимальной присоединенной мощностью 4,9 МВт, район жилой застройки по ул. Речной в с. Мирное Симферопольского района и в микрорайоне «Спутник-3» г. Евпатория, внешнее электроснабжение электроустановок водозаборов (Просторненского водозабора в Джанкойском районе, Новогригорьевского и Нежинского в Нижнегорском районе.

Подключаются к электрическим сетям и объекты аграрного сектора. Так, во втором квартале 2020 года электроэнергию получили четыре крупных крестьянско-фермерских хозяйства.

В рамках реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов по развитию туризма в районе села Оползневое (Ялта) выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" мощностью 3 МВт. Для этого на подстанции 110 кВ Заря установили четыре дополнительные ячейки по 10 кВ и проложили четыре кабельных линии 10 кВ общей протяженностью более двух километров.

За шесть месяцев 2020 г. ГУП РК «Крымэнерго» вложило более 167 млн. руб. (без НДС) в строительство объектов энергетической инфраструктуры, для осуществления технологического присоединения электроустановок напряжением 0,4-6-10 кВ. Напомним, потребитель, который присоединяется к электрическим сетям по льготному тарифу, оплачивает сетевой компании только 550 рублей, в то время как строительство электрических сетей для подключения его объекта может достигать нескольких миллионов.

Только за последние 5 лет с ГУП РК «Крымэнерго» заключено 64747 договоров на технологическое присоединение, из которых выполнено почти 70%, еще 14 % находится в стадии исполнения, проводится комплекс мероприятий по выполнению просроченных договоров. Необходимо добавить, что с целью значительного увеличения объема выполняемых работ в настоящий момент завершены торги для заключения рамочных договоров. Ситуация с техприсоединениями находится на постоянном контроле руководства ГУП РК «Крымэнерго» и Министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова.

Напомним, для максимальной прозрачности процесса технологического присоединения работает единый номер горячей линии (звонок бесплатный), по которому потребители всегда могут обратиться с любым вопросом по оформлению документов на технологическое присоединение.

Заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения необходимо оформить в личном кабинете на сайте ГУП РК «Крымэнерго».