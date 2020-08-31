АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - кабельная продукция для АЭС "Руппур"

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получил Письмо-заключение о готовности предприятия, осуществлять деятельность по изготовлению продукции 3 (третьего) класса безопасности, имеющей категорию обеспечения качества QA3 для АЭС «Руппур» Народной Республики Бангладеш.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» изготавливает более 80 марок кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для поставок на АЭС. Жесткие требования по качеству, предъявляемые к этим изделиям, обусловлены возможностью экстремальных условий эксплуатации: высокие температуры, изменение давления и влажности, экстремальное излучение при аварийных ситуациях, сейсмическое воздействие.

Прошедшая проверка нашего завода, по итогам которой мы получили Письмо-заключение, еще раз подтверждает, что управление качеством на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» находится на высоком уровне и обеспечивает уверенность нашим потребителям, что продукция, изготавливаемая на заводе, полностью соответствуют всем критериям безопасности.