 
Компании

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - кабельная продукция для АЭС "Руппур"

АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ - кабельная продукция для АЭС Руппур

31 августа 2020, 09:45
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
50
Новости компании

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  получил Письмо-заключение о готовности предприятия, осуществлять деятельность по изготовлению продукции 3 (третьего) класса безопасности, имеющей категорию обеспечения качества QA3 для АЭС «Руппур» Народной Республики Бангладеш.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» изготавливает более 80 марок кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для поставок на АЭС. Жесткие требования по качеству, предъявляемые к этим изделиям, обусловлены возможностью экстремальных условий эксплуатации: высокие температуры, изменение давления и влажности, экстремальное излучение при аварийных ситуациях, сейсмическое воздействие.

Прошедшая проверка нашего завода, по итогам которой мы получили Письмо-заключение, еще раз подтверждает, что управление качеством на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» находится на высоком уровне и обеспечивает уверенность нашим потребителям, что продукция, изготавливаемая на заводе, полностью соответствуют всем критериям безопасности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Популярные неодимовые магниты представил оптово-розничный магазин
Интернет-магазин Comfy представил модельный ряд пылесосов для сухой уборки без мешка
Компания
5 важных критериев, которые необходимо учесть перед покупкой ССА кабеля
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир #Режкабель
+