Генеральный директор «Россети Янтарь» Андрей Епифанов и начальник департамента проектно-сметного контроля компании «Россети» Михаил Бычко посетили объекты реконструкции сетей 0,23 кВ в Калининграде и подстанции 110 кВ «Славск» и «Полесск» в одноименных округах региона.



Подстанции 110 кВ «Полесск» и «Славск» введены в эксплуатацию в 1970-1990-х годах, их оборудование морально и физически устарело, а мощностей не хватает для развития территорий. После завершения реконструкции в этом году «Россети Янтарь» повысят надежность электроснабжения 21 тысячи жителей региона, а также 7 школ, 11 детских садов, 2 медицинских учреждений и других социально значимых объектов. Суммарно мощность центров питания увеличится с 32,6 МВА до 52 МВА.



Немецкие кабельные линии 0,23 кВ были проложены более 75 лет назад и эксплуатируются только в Калининградской области. Энергетики осуществляют их реконструкцию – перевод на стандартный уровень напряжения 0,4 кВ. Специалисты компании проложили 57 километров кабельных линий, провели реконструкцию 11 существующих трансформаторных подстанций, смонтировали новую двухтрансформаторную подстанцию, установили 60 соединительных пунктов. До конца текущего года будет заменено еще 40 км немецких кабельных линий. Работы призваны повысить надежность электроснабжения жилых домов на 106 улицах Калининграда, снизить удельную аварийность в распределительных сетях в 6 раз, в случае технологических нарушений сократить в 2 раза – с 4 до 2 часов – среднее время восстановления электроснабжения.

«Одна из задач «Россети Янтарь» - выполнять строительно-монтажные работы, не причиняя серьезных неудобств потребителям. Обо всех плановых отключениях электроэнергии жители проинформированы, по окончании реконструкции подрядная организация проводит восстановление нарушенного благоустройства и дорожного покрытия», - заявил Андрей Епифанов.

Глава «Россети Янтарь» также обратил внимание работников компании и подрядчиков на соблюдение правил и инструкций по охране труда при осуществлении реконструкции.