Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение до 25 сентября представить в правительство предложения по частичному субсидированию расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и электроэнергетики в Камчатском крае на покупку топлива. Соответствующий перечень поручений опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Минстрою России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России совместно с правительством Камчатского края до 25 сентября 2020 г. представить в правительство Российской Федерации предложения по частичному субсидированию расходов на приобретение топлива организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики на территории Камчатского края, учитывая смену видов топлива", - говорится в документе.

Указанное поручение также дано заместителям председателя правительства РФ Юрию Борисову и Марату Хуснуллину.

Создание СПГ-терминала на Камчатке

Кроме того, Мишустин поручил заключить государственный контракт на строительство перегрузочного комплекса сжиженного природного газа на Камчатке.

"Минтрансу (Евгению Дитриху), Росморречфлоту (Александру Пошиваю), Минфину (Антону Силуанову), Минэкономразвития (Максиму Решетникову), ФАС (Игорю Артемьеву) обеспечить заключение государственного контракта, предусматривающего в срок до II квартала 2022 года выполнение работ по созданию объектов федеральной собственности, необходимых для реализации проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае". О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 1 октября 2020 года, далее - ежеквартально", - говорится в перечне поручений.

Инвестиционный проект компании "Новатэк" предусматривает строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке с началом проекта в 2020 году. Он позволит увеличить загрузку Северного морского пути более чем в три раза за 10 лет. "Новатэк" будет доставлять сжиженный природный газ с проекта "Ямал СПГ" и с будущего "Арктик СПГ - 2" танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту на Камчатке. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны АТР.