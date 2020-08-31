В рамках проведения мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы сотрудники Рязаньэнерго оказали содействие в установке новых стел на территории мемориала в деревне Григорьевское Кораблинского района Рязанской области. На новых памятных плитах увековечены имена 114 погибших и вернувшихся с войны местных жителей этой деревни и близлежащих селений - Жаркое и Конобеево.

Также в этом году в селе Мосолово Шиловского района энергетики опилили кроны деревьев и установили оборудование для подсветки территории парка с обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«За оперативность и качество проведенных работ, активную гражданскую позицию и внимательное отношение к памяти героев» - такой благодарностью администрация Мосоловского сельского поселения Шиловского района отметила помощь Рязаньэнерго.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по доброй традиции ежегодно облагораживают памятники и мемориалы в районах Рязанской области, продолжая благородную миссию сохранения священной памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны и Великой Победе.

В населенном пункте Печины Шацкого района энергетики отреставрировали обелиск воинам, павшим в годы ВОВ. Энергетики организовали работы по покраске и штукатурке элементов памятника, опилили деревья и навели порядок на прилегающей территории.

В Скопинском районе сотрудники Рязаньэнерго привели в порядок территорию Аллеи памяти Героям Великой Отечественной войны в центральном парке районного центра: убрали мусор, высадили саженцы рябины и цветы на клумбах, установили тематический баннер.

В мероприятиях по благоустройству территорий памятников также приняли участие активисты волонтерского движения Рязаньэнерго, которое было организовано для помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла - бывшим работникам Рязаньэнерго, а также неработающим пенсионерам-ветеранам энергетики.