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Литва выходит из договора BRELL о резервах

Литва выходит из договора BRELL о резервах

31 августа 2020, 09:15
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В преддверии скорого запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) Литва отказалась обмениваться аварийными резервами со странами так называемого электрокольца BRELL. В него, кроме Литвы, входят Латвия, Эстония, Россия и Беларусь, пишет новостной портал 15min.lt.

После запуска БелАЭС это позволит не оказывать услуг по предоставлению резервов Беларуси, однако одновременно и Литва лишается помощи резервами от стран BRELL. Электропередающая компания Litgrid* сообщает, что нашла способ обеспечить помощь другим способом – через Швецию и Польшу. После запуска БелАЭС в случае ее отключения Беларусь могла бы просить Литву об оказании услуги аварийного резерва, и Литва должна была бы включить Круонисскую ГАЭС. Чтобы этого не случилось, Литва в июле разослала операторам стран BRELL извещение о выходе из договора об аварийном резерве, сообщил порталу 15min.lt директор Департамента управления системой компании Litgrid Гедрюс Радвила.

Решение будет осуществляться со следующего года: Литва не будет поставлять резерв в объеме 100 МВт странам BRELL, а также не получать резерв в объеме 400 МВт от Латвии, Эстонии, России и Беларуси. Договор об аварийных резервах обязывает страны электрокольца BRELL иметь свободные мощности в размере 100 МВт и активировать их в аварийных ситуациях. Компания Litgrid сообщила, что в августе установили объемы системных услуг на 2021 г. Первый раз в этом ежегодном плане не предусмотрены 400 МВт резерва. Компания Litgrid также сообщила, что согласно законам ЕС и принципам в синхронной зоне европейских сетей операторы могут оказывать помощь без предварительной резервации. Литва может получать помощь от Швеции и Польши. Также Литва может оказывать помощь уже не в формате BRELL, и компания Litgrid уже подготовила такие предложения Латвии и Эстонии. Однако Литва поможет странам BRELL в случае отключения в системе более 4 тыс. МВт генерирующих мощностей. В таком случае должны будут включиться все электростанции Литвы и других стран для восполнения дефицита.

Информационно-аналитический ресурс Baltic Course

* Системный оператор Литвы.

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