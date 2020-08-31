Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 13-18 августа 2020 года.

В частности, Минкомсвязи, Минфину, а также заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко совместно с правительством Чукотского автономного округа поручено дополнительно проработать вопросы создания телекоммуникационной инфраструктуры магистральных каналов связи на территории Чукотки с выходом в единую сеть электросвязи РФ и обеспечения функционирования указанных каналов связи в рамках мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе для дистанционного взаимодействия между медицинскими организациями Чукотского автономного округа при оказании медицинской помощи.

О результатах следует до 30 сентября 2020 года доложить в правительство с необходимыми материалами для проведения совещания.

Напомним, Чукотка до сих пор остаётся единственным субъектом РФ, который не подключён к волоконно-оптической связи. Согласно контракту, заключённому «Ростелекомом» с подконтрольным оператору ООО «Булат» (начальная цена контракта составляла 6,9 миллиарда рублей, «Булат» предложил 6,8 миллиарда рублей), подводная волоконно-оптическая линия передачи (ПВОЛП) между Петропавловском-Камчатским и Анадырем должна пройти по дну моря.

Однако в первой половине августа врио Камчатского края сообщил президенту РФ о возможности прокладки ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря по территории Камчатки – по суше – с максимальным охватом северных районов. Путин эту идею одобрил.

В «Ростелекоме» D-Russia.ru сообщили, что подрядная организация уже зафрахтовала морские суда для проведения изысканий, подписаны договора на изготовление кабеля и оборудования, оформлены фрахты судов для прокладки ПВОЛП. Любые существенные изменения условий приведут к расторжению подписанных договоров со всеми вытекающими последствиями – штрафные санкции и срыв сроков реализации мероприятия «Присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации».

Мишустин же сказал в августе, что намерен провести отдельное совещание с Дмитрием Чернышенко по вопросу обеспечения связи на Чукотке, и попросил губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина подготовить ему письмо о проблемах, связанных с цифровизацией региона.