"Мособлэнерго" завершает подготовку к предстоящей зиме

АО «Мособлэнерго» завершает работу по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. На сегодняшний день выполнены все подготовительные мероприятия, проводимые по графику, утвержденному в компании.



Завершен капитальный ремонт на 130,1 км воздушных и кабельных линиях электропередачи, отремонтировано электрооборудование 60 трансформаторных подстанций, приведена в порядок строительная часть 188 подстанций различного типа, отремонтировано 80 единиц подстанционного оборудования, включая силовые трансформаторы.



В рамках инвестиционной программы проведено строительство и реконструкция 238,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено свыше 79 МВА дополнительной трансформаторной мощности.



На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал компании, подготовлено 1427 единиц автотранспортной и специальной техники, включая 59 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 11,7 МВт. В филиалах АО «Мособлэнерго» проведено 757 противоаварийных, 220 противопожарных тренировок, 180 тренировок по восстановлению электроснабжения в условиях низких температур.



Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 67 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 186 бригад общей численностью более 1500 человек.



Комиссией Ростехнадзора завершена внеплановая проверка в Мытищинском филиале АО «Мособлэнерго», продолжаются проверки в Краснознаменском и Красногорском филиалах компании. Замечания, выявляемые при проверках, оперативно устраняются. Подписано 4760 актов технического освидетельствования оборудования с истекшим сроком службы.



Завершением подготовительной кампании станет определение и оценка показателей, условий готовности АО «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей АО «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов.



Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива: ««Мособлэнерго» в строгом соответствии с графиком завершает подготовительные работы к предстоящему отопительному периоду. Уверен, что большой объем выполненных работ позволит нам успешно пройти предстоящий отопительный период».