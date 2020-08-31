Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство куста скважин Чеканского нефтяного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Чеканское месторождение, открытое в 1966 году, расположено на территории Азнакаевского района Татарстана. Запасы месторождения приурочены к девонским отложениям, сосредоточенным в терригенных коллекторах на глубине 1663 м и в карбонатных на глубине 1185 м. Нефть девонских отложений с высоким содержанием серы, смол и парафина относится к так называемой «тяжелой нефти», добыча которой стала возможна с применением новых технологий повышения нефтеотдачи пластов. Разработку трудноизвлекаемых запасов ведет АО «Геология», входящее в группу компаний «Шешмаойл».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство куста № 40304 Чеканского месторождения в составе четырех добывающих скважин. Максимальная суточная производительность куста скважин по нефти составит 3,22 тонн, по жидкости - 20 куб. м.

На территории проектируемого куста скважин, расположенного в 700 м от села Верхнее Стярле, разместят четыре устьевые площадки добывающих скважин, площадки для установки четырех станков-качалок с блоками управления, ремонтных агрегатов, узлов замера нефти, канализационных и дренажных емкостей, комплектной трансформаторной подстанции, а также иных технологических и вспомогательных объектов и сооружений.

Кроме того, на участке обустройства месторождения проложат водоводы для закачки воды в скважины, нефтепровод для транспорта скважинной продукции и воздушную линию ВЛ-10 кВ для электроснабжения куста скважин. Для проезда пожарной техники устроят проезды и площадки с покрытием из щебня.

Проектировщик – ООО «Векторстрой».

Фото: Егор Алеев/ТАСС