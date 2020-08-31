Очистные сооружения в Севастополе достроит московская РСК

ООО "Региональная строительная компания" (РСК, Москва) выбрано без тендера подрядчиком строительства канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе, говорится в материалах федерального автономного учреждения "РосКапСтрой".

"Объект объективно является сложным и резонансным, по нему возбуждено уголовное дело, это, в том числе, стало одной из причин, почему власти Севастополя не смогли определить подрядную организацию в предыдущие годы в ходе конкурсных процедур. Поэтому подрядчик выбран без конкурса, в соответствие с изменениями в законодательстве, вступившими в силу этой весной", - приводятся в сообщении слова директора "РосКапСтроя" Юлии Максимовой.

С 1 июля 2020 до конца 2022 года на территории Крымского полуострова действует особый порядок 44-ФЗ о закупках, который позволяет определять исполнителя по контрактам указами главы Крыма или губернатора Севастополя.

По данным "РосКапСтроя", готовятся документы на утверждение единственного исполнителя на объекте в Севастополе. Госзаказчик ведет согласование условий государственного контракта и подготовку к приему/передачи строительной площадки. "Контракт будет заключен в самое ближайшее время", - говорится в материалах федерального автономного учреждения.

Сообщается также, что РСК по факту уже приступила к подготовительным работам на площадке.

"С 17 августа проводится актуализация инженерно-геологических изысканий на площадках КОС "Южные" и КОС "Балаклава", выполняется математическое моделирование процессов очистки сточных вод на основе фактических данных о концентрации загрязняющих веществ с целью определения наиболее эффективной технологии, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения качества очистки сточных вод и определения необходимых объемов корректировки проектной документации", - отмечают в ФАУ "РосКапСтрой".

Как сообщалось, власти Севастополя и АО "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) в декабре 2017 года подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке (в 2018 году у кредитной организации отозвали лицензию).

Севастополь в 2019 году несколько раз организовывал тендеры на строительство очистных, но их признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 6,721 млрд рублей. Предполагаемый срок сдачи КОС в Севастополе был обозначен как 1 декабря 2022 года.

Заказчиком работ является государственное казенное учреждение Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".

КОС "Южные" построены более 50 лет назад и с тех пор не модернизировались. При этом строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря сбрасывается десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков в сутки, что, по мнению экспертов, грозит экологической катастрофой.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", РСК зарегистрирована в 2014 году, компанию контролирует ООО "Гарант" (Москва), бенефициаром которой является московское АО "ТрансСтройИнвест" (ТСИ). Выручка "Региональной строительной компании" в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом почти вдвое, до 3,269 млрд рублей, получено 79,236 млн чистой прибыли против 634 тыс. чистого убытка в 2018-м.