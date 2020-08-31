Помещения Московской академии хореографии отремонтируют

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта помещений Московской государственной академии хореографии. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Академия хореографии - старейшее театральное учебное заведение Москвы. Оно ведет свою историю с 23 декабря 1773 года, когда по указу Екатерины II были открыты первые «классы танцования». Первыми педагогами здесь были итальянцы и французы, но уже в начале XIX века начали преподавать русские мастера танца. В дальнейшем здесь работали такие прекрасные педагоги, как Василий Дмитриевич Тихомиров, который развил и обогатил традиции московской и петербургской балетных школ, а также известнейший балетмейстер и ученик великого Мариуса Петипа, Александр Алексеевич Горский. А выпускники академии Асаф Мессерер, Игорь Моисеев, Михаил Габович, Нина Подгорецкая, Любовь Банк, Майя Плисецкая стали мастерами хореографии и прославились во всем мире. Сегодня Московская государственная академия хореографии – известный образовательный центр в области балетного искусства с развивающейся учебно-методической базой.

Здание с просторными светлыми залами, в котором сегодня располагается академия, было построено на Второй Фрунзенской улице Москвы в 1968 году. Прошлым летом Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения сметной документации на ремонт подвальных помещений этого здания.

Проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверила Главгосэкспертиза России на этот раз, предусмотрен ремонт душевых, раздевалок и туалетов на всех этажах академии. Ремонт планируется провести на площади 1250 кв.м. Здесь полностью заменят системы водоснабжения и водоотведения, а также электропроводку и выключатели, сантехнику, дверные блоки и коробки, душевые и туалетные перегородки. В процессе работ заменят и 14 вытяжных вентиляторов.

В ходе реализации проекта проведут и благоустройство 3390 кв.м. прилегающей территории. Во внутреннем дворе академии и на территории у выхода на Вторую Фрунзенскую улицу положат новый асфальт и заменят бордюры. Также будут выполнены иные необходимые работы.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Булыгин Сергей Александрович.

Фото: сайт Академии