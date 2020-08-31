Американская компания Remee Wire & Cable представила новые кабели категории 6А уменьшенного диаметра, которые соответствуют или превышают стандарты TIA. Конструкции меньшего размера обеспечивают целый ряд преимуществ во время монтажа и прокладки, управлении и обращении с кабелями при эксплуатации в сетях со скоростью передачи 10 Гб/с.

Номинальный наружный диаметр новых кабелей равен 0,255 дюйма (6,477 мм), что составляет всего 80% от размера кабелей категории 6А предыдущего поколения, выпускаемых компанией Remee Wire & Cable. Благодаря сокращению диаметра эти кабели на 20% легче, масса катушки с кабелем длиной 1000 футов (304,8 м) составляет 35 фунтов (15,876 кг). В результате кабели категории 6А нового поколения намного проще транспортировать и перемещать на рабочей площадке, их использование предотвращает риск травм персонала на рабочем месте.

Благодаря уменьшенному диаметру новые кабели занимают меньше места, поэтому кабельный канал может быть заполнен большим количеством кабелей. Вместимость кабельных каналов увеличивается на 75%. При использовании предыдущих конструкций кабелей категории 6А с номинальным наружным диаметром 0,320 дюйма (8,128 мм) заполняемость кабельных каналов составляла максимум 40% и ограничивалась четырьмя кабелями. Что касается новых кабелей меньшего диаметра, то их можно проложить числом семь при 40% уровне заполнения в условном электрическом металлическом кабелепроводе диаметром 1 дюйм (25,4 мм).

Кроме того, эти новые кабели меньшего диаметра занимают меньше места в переполненных лотках для кабелей, и с ними легче обращаться на объектах, требующих высокой плотности устанавливаемых кабелей. Поскольку меньший наружный диаметр позволяет обеспечить более эффективный поток воздуха в кабелепроводе и кабельных лотках, сплошные медные проводники размером 23 AWG демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики в сетях на основе технологий PoE+, PoE++ и 4PPoE.

Ещё одна отличительная черта кабелей категории 6А нового поколения от компании Remee Wire & Cable: так как они обладают такими же электрическими характеристиками, что и их аналоги большего размера, потребители получают все отмеченные выше преимущества при использовании упаковки меньшего размера.