Россия и Вьетнам обсудили совместные инвестпроекты

В Минэкономразвития России в формате видеоконференции на уровне заместителей сопредседателей состоялось заседание Российско-Вьетнамской Рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам (РГВУ). Российскую часть РГВУ возглавил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев, вьетнамскую часть – заместитель Министра промышленности и торговли Вьетнама Хоанг Куок Выонг.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов, уже включенных в перечень приоритетных, в том числе строительство во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, создание совместных автосборочных предприятий на территории Вьетнама в рамках Протокола о промборке, участие российских компаний в создании во Вьетнаме электронного правительства.

Затронули также перспективы сотрудничества по новым направлениям и возможности по актуализации перечня проектов. Россия представила вьетнамской стороне предложения по проектам в сфере переработки мусора, цифровизации и информатизации медицины, обеспечения общественной безопасности, электроэнергетики и совершенствования линий электропередачи.

Владимир Ильичев также предложил своему вьетнамскому визави поддержать инициативу по планирующейся осенью 2020 г. международной онлайн-олимпиаде по математике для школьников стран БРИКС+ – BRICSMATH.COM, которая проводится при поддержке российской образовательной платформы UCHI.RU. В олимпиаде с апреля 2020 г. активно принимают участие школьники из Вьетнама.

В ходе переговоров обсудили возможности сотрудничества по совместному противодействию коронавирусной инфекции, в том числе поставки и дальнейшее налаживание производства российской вакцины от COVID-19 во Вьетнаме.

Несмотря на пандемию COVID-19, за первое полугодие 2020 г. товарооборот России и Вьетнама вырос на 4,7% и составил 2,3 млрд долл. США. Россия увеличила экспорт во Вьетнам на 43,0% до 682 млн долл. США, растут поставки российского продовольствия, машин и оборудования, металлов и металлической продукции во Вьетнам.

Российско-Вьетнамская Рабочая группа высокого уровня создана в рамках Совместного заявления, подписанного в ходе официального визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева во Вьетнам в 2012 году. Список совместных проектов, который разрабатывается в рамках РГВУ, выносится на утверждение Заместителям Председателей Правительств России и Вьетнама в рамках Межправительственной Российско-Вьетнамской Рабочей группы высокого уровня по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем Российской части РГВУ является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председателем Вьетнамской части РГВУ – Министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань. последнее ее заседание на уровне сопредседателей проводилось 27 марта 2019 года в Ханое.