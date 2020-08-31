В Северной Осетии продолжится строительство объезда Мичурино

В Северной Осетии объявлен тендер на продолжение строительства автомобильной дороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен 2 (объезд села Мичурино), сообщает RosTender.info. Заказчиком работ выступает Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. Максимальная цена контракта составляет 292,6 млн рублей, средства поступят из бюджета Республики Северная Осетия – Алания. Заявки от участников тендера принимают до 4 сентября, 7 сентября подведут его итоги.

Подрядчик должен будет выполнить запланированные работы до 25 декабря 2020 года. Согласно конкурсной документации, предстоит выполнить земляные работы, устроить дорожную одежду, установить наружные электрические сети и линии связи и искусственные сооружения.

Напомним, что объезд Мичурино является частью дороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен 2, которая связывает Владикавказ с четырьмя районами республики: Пригородным, Ардонским, Дигорским и Ирафским. Дорога, которая проходит через селение Мичурино, сильно загружена транспортом. Со строительством объезда трафик планируют вывести за пределы села.