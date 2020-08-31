В Смольном раскрыли детали проекта кольцевой линии метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга объявил конкурсные процедуры на разработку проекта планировки для нескольких участков кольцевой линии метрополитена.

Первый тендер предполагает разработку участка кольцевой линии от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2». Максимальная цена контракта составляет 39,83 млн рублей.

Второй конкурс объявлен на участок от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина». Работа подрядчика обойдется городу в 28,8 млн рублей.

Третий тендер касается разработки документации по строительству электродепо «Арсенальное» на участке Кольцевой линии. Его цена составит 10,92 млн рублей.

В общей сложности стоимость всех трех контрактов насчитывает около 80 млн рублей.

Как ранее сообщало АБН, полное согласование проекта ограничено 1 декабря 2021 года. Подрядчикам предстоит разработать и согласовать во всех необходимых инстанциях документацию по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения вестибюля.

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