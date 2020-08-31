В Петербурге жилые дома по поручению губернатора готовят к грядущему зимнему сезону. Также в городе проходит пилотный проект по внедрению электрообогрева крыш, благодаря чему зимой можно будет избежать наледи и, соответственно, протечек кровли. О том, как проходит процесс усовершенствования петербургских крыш рассказал в ходе пресс-конференции ТАСС председатель городского Жилищного комитета Виктор Борщев.

— Для борьбы с наледью губернатор поручил провести пилотные работы по электрообогреву крыш (система обогрева карнизных свесов). На сегодняшний день 20 из 45 многоквартирных домов полностью готовы, в остальных работы будут завершены до 1 октября. В дальнейшем проведём анализ эффективности и выберем наиболее оптимальные виды кабеля и порядка его применения, — рассказал Борщев.

Он добавил, что расходы по оплате электроэнергии лягут на плечи граждан, хотя, по мнению председателя, они незначительны. Проведение пилотного проекта направлено на выявление наиболее эффективного способа потребление кабеля. При этом, установка оборудования для отопления кровли проводится только при условии согласия жильцов дома на общем собрании.

— Пока не хочу цифры приводить, поскольку они очень сильно зависят от типа дома. Цифры на среднестатический дом в центре — 200-300 тысяч рублей. Но это гарантия, что наледи не будет, расходы на электроэнергию — 10-15 процентов от расходов общедомового имущества, — поделился Борщев.

На сегодняшний день в Северной столице планируется продолжать постепенно переводить городские крыши на «отопление», но без согласия жильцов подобную программу вводить не планируется. «Пока только кровли с капремонтом обязательно совмещаем с прокладкой кабеля через фонд капремонта. Это где-то 400-500 кровель в год по фонду капремонта, и в тех домах, где жители согласны», — подчеркнул председатель.

Также по поручению губернатора Александра Беглова в городе продолжаются работы по системе «холодный чердак». В этом году на подобную систему необходимо перевести 1331 кровлю, 900 из которых уже готовы.

— По нашему плану мы эту работу завершим к 1 октября. Лучший и наибольший объём — в Калининском, Приморском и Московском районах, — сообщил Борщев о ходе работ.