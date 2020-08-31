С начала года к электрическим сетям компании «Россети Московский регион» энергетики подключили 20 образовательных учреждений. Совокупная выданная мощность составила 3,4 МВт.

На территории Московской области осуществлено технологическое присоединение четырех школ, в т.ч. Ашукинской средней общеобразовательной школы в Пушкинском районе (0,5 МВт), школы в Волоколамском районе (0,362 МВт) и школы на 154 места в поселке Газопроводск г.о. Луховицы.

В Москве подключено 16 образовательных учреждений, в т.ч. ГБОУ гимназия № 1786 в Южном Бутово (0,35 МВт), Детская школа искусств № 58 им. М.И.Глинки (0,175 МВт), школа № 2088 ''Грайвороново'' (0,07 МВт), Спортивная школа олимпийского резерва № 61 «Фортуна» (0,053 МВт).