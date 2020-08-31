 
Модернизация

20 образовательных учреждений подключено к электросетям компании "Россети Московский регион" с начала года

20 образовательных учреждений подключено к электросетям компании Россети Московский регион с начала года

31 августа 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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 С начала года к электрическим сетям компании «Россети Московский регион» энергетики подключили 20 образовательных учреждений. Совокупная выданная мощность составила 3,4 МВт.

На территории Московской области осуществлено технологическое присоединение четырех школ, в т.ч. Ашукинской средней общеобразовательной школы в Пушкинском районе (0,5 МВт), школы в Волоколамском районе (0,362 МВт) и школы на 154 места в поселке Газопроводск г.о. Луховицы.

В Москве подключено 16 образовательных учреждений, в т.ч. ГБОУ гимназия № 1786 в Южном Бутово (0,35 МВт), Детская школа искусств № 58 им. М.И.Глинки (0,175 МВт), школа № 2088 ''Грайвороново'' (0,07 МВт), Спортивная школа олимпийского резерва № 61 «Фортуна» (0,053 МВт).

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