Всего в этом году в городе металлургов будет построено 7,5 километра линий наружного освещения и установлено 317 фонарей на 12 участках. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов на личной странице ВКонтакте.

Отметим, новые линии наружного освещения и фонари в городе будут установлены в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины».

В проект вошли 12 участков: территория у храма (Шекснинский пр.,4а), улицы Мира (от Ломоносова до Гагарина), Парковая (перекресток с Мамлеева), Стройиндустрии ( от Окружной до Промышленной), К. Беляева (от Питино до знака «Конец населенного пункта»), Советский проспект, 115, тротуар от улицы Сталеваров до улицы Парковая, территория между домами 35 и 39 на Первомайской (у садика и школы). Также дополнительное уличное освещение смонтируют в двух парках («Пуловский лес» и «200-летия Череповца»), в проезде между улицами Данилова и Сталеваров и вдоль домов № 20 и 24 на улице Моченкова и № 8 на Ветеранов.

«Благодарим за поддержку в этом вопросе председателя заксобрания Андрея Луценко и депутатов Людмилу Гусеву и Андрея Макарова. Они обратились к Губернатору области с просьбой выделить дополнительные деньги на строительство сетей освещения, и Олег Кувшинников принял решение о направлении на эти цели 12 миллионов 600 тысяч рублей», - отметил Вадим Германов.

Фото: vk.com/germanovve