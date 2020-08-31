Правительство РФ выделило почти 6,3 млрд руб. на строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде. По словам главы нижегородского минспорта Артема Ефремова, строители должны выйти на площадку уже в 2021 году. По его словам, решение о финансировании строительства в 2021-2023 годах уже принято. Ежегодно на эти цели будет направляться более 2 мдрд руб.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в Нижнем Новгороде планируется построить ледовую арену на 12 тыс. мест. Кроме основной, она должна будет включать тренировочную площадку и площадку для керлинга. Проект разработало ООО «Проектный институт уникальных сооружений "Арена"». В конце 2018 года стоимость строительства оценивалась в 6 млрд руб., но уже через год она выросла до 10,9 млрд руб.. Изменились и условия финансирования — доля федеральных дотаций снижена до 76%. Остальные 24% должен добавить областной бюджет.

В июне 2020 года федеральный бюджет отозвал предусмотренную на 2020 год субсидию в 500 млн руб. на строительство арены в связи с отсутствием контракта на строительно-монтажные работы. Позже глава областного минфина Ольга Сулима заявила, что губернатор Глеб Никитин и региональное министерство спорта прорабатывают в федеральным центром вопрос о финансировании строительства в 2022-2024 годах.