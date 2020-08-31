Через социальные сети в компанию «Россети Северный Кавказ» за помощью обратились жители села Гамиях Новолакского района Дагестана. Частые отключения электроснабжения (порой целыми сутками), низкое напряжение в сети бесхозяйных объектов – на протяжении многих лет жители нескольких улиц населенного пункта испытывают проблемы с качеством энергоснабжения.



Потомки репрессированных чеченцев в начале 90-х годов получили земельные участки в селе Гамиях на исторической земле своих предков. Вернувшись домой, они начали строить жилье и своими силами возвели «временные» коммуникации для электроснабжения. Так на нескольких новых улицах на окраине села появились бесхозяйные объекты, не способные должным образом обеспечивать качественное энергоснабжение жителей.



Сельчане, изучив законодательство, долгие годы пытаются призвать компетентные структуры взять на обслуживание эти бесхозяйные объекты, обеспечить жителям безопасность и надежное энергоснабжение (согласно Федеральному закону № 131 от 06.10.2003, администрация населенного пункта при предоставлении новых планов, выдаче разрешения на строительство, должна была обеспечить новые объекты соответствующей инфраструктурой).



После безуспешных попыток общения с различными структурами жители через социальные сети обратились за помощью к электросетевой компании. Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов сразу же отреагировал на просьбу жителей и лично встретился с инициативной группой сельчан. Руководитель энергокомпании предложил ряд механизмов для оперативного и качественного решения многолетней проблемы, заверив жителей села: энергетики предпримут все возможные в рамках закона действия, чтобы сельчане больше не испытывали проблем с энергоснабжением.



Для решения вопроса Виталий Иванов дал необходимые поручения своему заместителю Дмитрию Зверкову и директору филиала «Дагэнерго» Андрею Меделянову. В тот же день были проведены переговоры с представителями органов власти Республики Дагестан, по итогам которых муниципалитету поручено в кратчайшие сроки решить все юридические вопросы с бесхозяйными объектами и во взаимодействии с энергетиками повысить надежность энергоснабжения жителей.



Вопрос надежного энергоснабжения жителей Гамиях остается на личном контроле генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



Напомним, консолидация сетевых активов, в том числе бесхозяйных – одна из приоритетных задач всего холдинга «Россети». В рамках поручений Правительства РФ дочерние структуры во всех регионах России принимают на обслуживание территориальные сетевые активы, не способные должным образом обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. Только по итогам прошлого года «Россети Северный Кавказ» приняли на баланс порядка 1 700 бесхозяйных энергообъектов в регионах СКФО.