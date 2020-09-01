Директором Приморской ГРЭС назначен Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко вступил в должность директора Приморской ГРЭС. До этого назначения он занимал пост первого заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании «Дитсманн». В числе реализованных проектов – строительство энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 и реконструкция оборудования Рефтинской ГРЭС.

Андрей Анатольевич Алексеенко родился в 1971 году в Красноярске. В 1993 году закончил Красноярский политехнический институт по специальности – тепловые электрические станции. В 2017 году защитил диплом Академии народного хозяйства при Президенте РФ по программе МВА по специализации «Предпринимательство и управление компанией».

Трудовой путь начал в 1992 году с машиниста-обходчика по котельному оборудованию. Работал на Красноярской ТЭЦ-2 мастером по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов, начальником котельного цеха, главным инженером по ремонту тепломеханического оборудования.

В период 2010 – 2013 годов работал в группе Сибирской генерирующей компании, занимал руководящие должности в АО «СИБЭР». После этого трудился заместителем генерального директора по производству «РЭП-инжиниринг», первым заместителем генерального директора по развитию бизнеса «Дитсманн». Там Андрей Алексеенко разрабатывал и реализовал проекты по созданию энергосервисного предприятия в Болгарии, а также стратегию сервисного обслуживания компании Энел в России.

Женат, воспитывает троих детей.

Ранее Единым исполнительным органом (ЕИО) для Приморской ГРЭС стала Сибирская генерирующая компания (входит в группу СУЭК).