На Саратовской ГЭС приступили к модернизации гидроагрегата №2

На Саратовской ГЭС РусГидро приступили к модернизации гидроагрегата со станционным номером 2. Он станет шестнадцатым по счету обновленным гидроагрегатом из 24, эксплуатируемых на электростанции. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.



В ходе работ, которые планируется завершить в декабре 2021 года, отработавшую нормативный срок службы гидротурбину заменят на новую, с улучшенными техническими характеристиками. Модернизация позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10% – до 66 МВт. Помимо гидроагрегата №2, в настоящее время ведется замена гидротурбин на гидроагрегатах №3 и №7, их модернизация также будет завершена в 2021 году.



Новая гидротурбина изготовлена на производственных мощностях фирмы Voith Hydro, которые находятся в 10 странах, включая Россию. Монтаж оборудования выполняют сотрудники дочернего общества РусГидро – АО «Гидроремонт-ВКК».



Инвестиционный проект по замене гидротурбин Саратовской ГЭС – один из крупнейших в Программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро. В результате модернизации станции ее мощность уже увеличилась на 67 МВт, до 1 427 МВт. В перспективе в результате замены всех гидротурбин мощность станции возрастет до 1 505 МВт.



Саратовская ГЭС расположена на реке Волге в г. Балаково Саратовской области. Станция является частью Волжско-Камского каскада ГЭС и входит в десятку самых мощных гидроэлектростанций России. Поворотно-лопастные турбины, установленные на Саратовской ГЭС, – крупнейшие по своим габаритам в России, диаметр рабочего колеса турбины составляет 10,3 метра.



РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 83 генератора, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 437,5 МВт.