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Новинка – пластина для спуска кабеля с лестничных лотков

Новинка – пластина для спуска кабеля с лестничных лотков

1 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 

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В ассортименте аксессуаров для кабеленесущих систем появилась новинка – пластина для спуска кабеля. Новый аксессуар появился в составе сразу трех систем - "I5 Combitech", "L5 Combitech", "U5 Combitech". Пластина предназначена для лестничных лотков, фиксируется на траверсу, обеспечивает аккуратный спуск кабеля к оборудованию, и предотвращает его повреждение за счет плавного изгиба. Пластина может также использоваться для перехода кабельной трассы на нижние уровни.

Новые аксессуары доступны по ссылкам:

Особенности новинки:

  • Симметричная конструкция, благодаря которой пластину можно устанавливать любой стороной. Теперь в процессе монтажа не приходится тратить время на выбор нужного положения;
  • Поставка в комплекте с метизами – вам не придется самостоятельно подбирать крепежные элементы и просчитывать их количество;
  • Разнообразие исполнений позволяет подобрать аксессуар под подходящие условия применения.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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