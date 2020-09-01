Новинка – пластина для спуска кабеля с лестничных лотков

В ассортименте аксессуаров для кабеленесущих систем появилась новинка – пластина для спуска кабеля. Новый аксессуар появился в составе сразу трех систем - "I5 Combitech", "L5 Combitech", "U5 Combitech". Пластина предназначена для лестничных лотков, фиксируется на траверсу, обеспечивает аккуратный спуск кабеля к оборудованию, и предотвращает его повреждение за счет плавного изгиба. Пластина может также использоваться для перехода кабельной трассы на нижние уровни.

Новые аксессуары доступны по ссылкам:

Аксессуары для системы "I5 Combitech": https://www.dkc.ru/ru/catalog/872/

Аксессуары для системы "L5 Combitech": https://www.dkc.ru/ru/catalog/16/

Аксессуары для системы "U5 Combitech": https://www.dkc.ru/ru/catalog/541/

Особенности новинки:

Симметричная конструкция, благодаря которой пластину можно устанавливать любой стороной. Теперь в процессе монтажа не приходится тратить время на выбор нужного положения;

Поставка в комплекте с метизами – вам не придется самостоятельно подбирать крепежные элементы и просчитывать их количество;

Разнообразие исполнений позволяет подобрать аксессуар под подходящие условия применения.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".