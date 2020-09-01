Новинка – пластина для спуска кабеля с лестничных лотков

В масках и по стрелочкам
1 сентября 2020, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
В ассортименте аксессуаров для кабеленесущих систем появилась новинка – пластина для спуска кабеля. Новый аксессуар появился в составе сразу трех систем - "I5 Combitech", "L5 Combitech", "U5 Combitech". Пластина предназначена для лестничных лотков, фиксируется на траверсу, обеспечивает аккуратный спуск кабеля к оборудованию, и предотвращает его повреждение за счет плавного изгиба. Пластина может также использоваться для перехода кабельной трассы на нижние уровни.
Новые аксессуары доступны по ссылкам:
Особенности новинки:
По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".
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