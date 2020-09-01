Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по демонтажу старой и строительству новой переправы через реку Исеть рассмотрели эксперты Управления государственной экспертизы Свердловской области. По итогам проведения региональной государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Макаровский мост, построенный на Северной улице в Екатеринбурге в 1881 году, имеет богатую историю. Первоначально он получил название Кривцовского - по фамилии городского головы, затем, когда его впервые отремонтировали на средства другого городского головы Ильи Симанова — купца первой гильдии и хозяина паровой мельницы, находящейся около перехода, мост какое-то время называли Симоновским. В 1904 году купец разорился, и мельницу выкупили братья Макаровы. Однако Макаровским мост стал гораздо позже. После революции он был Пролетарским, однако это название не прижилось. В газетах 1920-1930-х гг. так и писали: «Пролетарский (б. Симанова)» или просто «Симановский мост». И когда в 1934 году Северную улицу переименовали в улицу Челюскинцев в честь проезжавших через Свердловск полярников с парохода «Челюскин», сооружение в официальной хронике стали называть «мост на улице Челюскинцев».

Изначально переправа была деревянной, но перед прокладкой по улице трамвайной линии было решено сделать мост железобетонным, его строительство велось с 1954 по 1959 годы. За время эксплуатации мост не раз реконструировали, ремонтировали и расширяли, но по результатам обследований, выполненных в 2012-2015 годах, техническое состояние сооружения было признано неудовлетворительным. Реконструкция моста с расширением проезжей части до шести полос движения автотранспорта и выносом трамвайных путей на обособленное полотно потребовалось в связи с серьезным ослаблением несущей способности конструкций вследствие физического износа, а также из-за необходимости увеличения пропускной способности. Важность выполнения работ была обусловлена и тем, что мост расположен на линии маршрута от железнодорожного вокзала до Центрального стадиона.

Реконструкция Макаровского моста проводится в три этапа, на первом из которых в 2017 году с верховой стороны сооружения началось строительство первой части новой переправы, которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Проектом второго этапа реконструкции, получившим положительное заключение региональной экспертизы, предусмотрен демонтаж обветшалых конструкций старого моста, по которым сейчас не осуществляется движение, после чего будет построена вторая половина нового моста длиной 255 м и шириной 17,5 м, которую объединят с первой половиной в общую проезжую часть. Третий этап - реконструкция входящих в состав обновленного транспортного узла городских улиц.

Согласно представленным решениям, вторая часть нового Макаровского моста так же, как и первая, будет оснащена тротуаром, велодорожкой, системой наружного освещения и архитектурной подсветкой. Для удобства пешеходов к ней будут примыкать два лестничных схода, которые свяжут мост с Набережной Рабочей Молодежи и с набережной Городского пруда со стороны улицы Бориса Ельцина.

Кроме этого, в рамках исполнения проекта второго этапа реконструкции Макаровского моста, дорожникам предстоит завершить прокладку под его арочной частью дополнительного участка Гражданской улицы, что позволит обеспечить сквозной проезд автотранспорта в направлении переулка Красного и улицы Никонова. А в целях укрепления балочной части вновь возводимого мостового перехода будут залиты подпорные стенки с обеих сторон объекта вдоль четной стороны улицы Челюскинцев общей протяженностью более 200 м. Несущие элементы новой переправы будут железобетонными, а покрытие проезжей части строители выполнят из асфальтобетона.

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». В разработке документации участвовало несколько проектных организаций: ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства», ООО «Светотехническая компания «МТ Электро», ООО «Управляющая компания «МК-Эталон» и другие.

Источник фото: 2ГИС