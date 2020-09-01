Определен победитель конкурса в электронной форме на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС) на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и платную эксплуатацию трассы М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

В конкурсе участвовали две компании, обе были допущены до конкурсных процедур, и торги признаны состоявшимися. Согласно итоговому протоколу, победителем признано Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой»), ценовое предложение победителя равно максимальной цене контракта и составляет более 41,57 млрд рублей.

Срок действия ДИС на строительство и эксплуатацию обхода Краснодара - до 31 декабря 2050 года. Согласно техзаданию, продолжительность этапа подготовки территории строительства составит 12 месяцев, этапа строительства дороги - 24 месяца.

Напомним, протяженность участка трассы М-4 «Дон» составит 51,21 км, ширина проезжей части - 15 метров, ширина разделительной полосы - 3,7 метров. Обход будет иметь четыре полосы движения и наружное освещение на всем протяжении. Участок построят на территории Краснодара, а также Красноармейского и Динского районов Краснодарского края. Проект строительства обхода был одобрен зимой прошлого года. На участке дороги возведут три развязки, а также четыре моста и 20 путепроводов.

Также добавим, сейчас на месте строительства будущего ДЗОК на трассе М-4 «Дон» на Кубани ведутся археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены сосуд позднего каменного века, парные ритуальные погребения, массовое ногайское захоронение XVIII–XIX веков, оружие древних воинов и другие находки. Раскопки продлятся до осени. Ранее территорию строительства обследовали саперы.