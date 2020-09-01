Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации Росатом») представил на днях первые результаты пилотного проекта по созданию системы предиктивной аналитики генерирующего оборудования АЭС на примере энергоблока №6 Нововоронежской АЭС.

Пилотный проект реализуется в рамках ведомственного проекта Министерства энергетики Российской Федерации «Единая техническая политика – надежность электроснабжения». Срок реализации проекта – с 2019 по 2021 годы. Помимо «Росэнергоатома», в пилотном проекте задействованы его филиалы и дочерние общества – Нововоронежская АЭС, АО «ВНИИАЭС» и АО «Консист-ОС», а также внешние подрядные организации.

Цель проекта – создание прототипа системы предиктивной аналитики, которая будет своевременно обнаруживать скрытые дефекты в оборудовании. Для этого необходимо не только реализовать практическую обработку математических методов предиктивного анализа данных по эксплуатации оборудования, но и организовать сбор и передачу данных от систем контроля и диагностики оборудования в реальном времени (что является нетривиальной задачей для всех энергокомпаний), а также вовлечь в процесс рассмотрения результатов предиктивной аналитики специалистов с высоким уровнем технической экспертизы в анализируемом оборудовании.

Предварительная стадия проекта заключалась в проведении открытого технического конкурса, в рамках которого перед участниками была поставлена задача по анализу информации об опыте эксплуатации турбогенераторов энергоблоков АЭС. В техническом конкурсе приняли участие 19 организаций: ИТ-компании разного масштаба, научно-исследовательские организации и институты, организации, специализирующиеся в диагностике состояния оборудования. По итогам участники представили технический отчет, включающий результаты анализа информации с применением методов предиктивной аналитики и описание выбранного подхода к решению задач. Результаты, представленные участниками конкурса, оценивались по нескольким критериям. После этого на базе АО «ВНИИАЭС» и центра обработки данных АО «Концерн Росэнергоатом» был организован и запущен в работу полигон системы предиктивной аналитики.