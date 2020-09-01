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Старейший ветропарк России - Зеленоградская ВЭС - станет туристическим объектом

Старейший ветропарк России - Зеленоградская ВЭС - станет туристическим объектом

1 сентября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬЭНЕРГО, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Янтарь, Янтарьэнерго, ВЭС

Россети Янтарь, Янтарьэнерго, ВЭС

Электростанция была построена в Калининградской области в начале 2000-х годов и эксплуатировалась дочерней компанией «Россети Янтарь». Она полностью выработала ресурс. Теперь одна из ветроустановок будет туристическим объектом, другой ветрогенератор высотой более 30 м и массой 23 т станет экспонатом будущего Музея энергетики, а 13-метровая лопасть третьего передана Музею Мирового океана.

Демонтаж ветропарка проведён впервые в России. Взамен в регионе в 2018 году построена Ушаковская ВЭС. Мощность станций идентична – 5,1 МВт, но в старой ВЭС работала 21 ветроустановка, а в новой – всего 3. Ветропарк интегрирован в цифровой Мамоновский район электрических сетей, наблюдение и управление происходит дистанционно из Центра управления сетями «Россети Янтарь». За последний год выработка Ушаковской ВЭС превысила 10 млн кВт/ч, что почти в 2 раза больше, чем в самый результативный год Зеленоградской ВЭС.

Отметим, демонтаж фундамента ветроэлектрических установок Зеленоградской ВЭС продолжается и будет завершен до 6 сентября 2020 года.

Фото: Александр Подгорчук

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Компания: Россети Янтарь

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