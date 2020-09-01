Электростанция была построена в Калининградской области в начале 2000-х годов и эксплуатировалась дочерней компанией «Россети Янтарь». Она полностью выработала ресурс. Теперь одна из ветроустановок будет туристическим объектом, другой ветрогенератор высотой более 30 м и массой 23 т станет экспонатом будущего Музея энергетики, а 13-метровая лопасть третьего передана Музею Мирового океана.



Демонтаж ветропарка проведён впервые в России. Взамен в регионе в 2018 году построена Ушаковская ВЭС. Мощность станций идентична – 5,1 МВт, но в старой ВЭС работала 21 ветроустановка, а в новой – всего 3. Ветропарк интегрирован в цифровой Мамоновский район электрических сетей, наблюдение и управление происходит дистанционно из Центра управления сетями «Россети Янтарь». За последний год выработка Ушаковской ВЭС превысила 10 млн кВт/ч, что почти в 2 раза больше, чем в самый результативный год Зеленоградской ВЭС.



Отметим, демонтаж фундамента ветроэлектрических установок Зеленоградской ВЭС продолжается и будет завершен до 6 сентября 2020 года.



Фото: Александр Подгорчук