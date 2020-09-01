Правительства стран Балтии согласовали новые правила торговли электроэнергией с третьими странами, которые предусматривают отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска атомной электростанции в Оcтровце (БелАЭС). Об этом сообщило во вторник Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

"В соответствии с соглашением торговля электроэнергией [стран Балтии] с Белоруссией прекращается после запуска там атомной электростанции, для чего будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его информации, соглашение заключили ответственные за энергетику министерства Эстонии, Латвии и Литвы.

В результате реализации соглашения объем торговли электричеством стран Балтии с третьими странами сократится примерно вдвое, отметили в Министерстве экономики и коммуникаций Эстонии. Соглашение будет действовать до момента синхронизации электросистем стран Балтии с Западной Европой, которая запланирована на конец 2025 года.

В августе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что импорт электроэнергии с БелАЭС следует рассматривать как поддержку режима Александра Лукашенко. Вскоре после этого премьер Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска этой АЭС.

Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск энергии, которая будет там вырабатываться, через свои электросети. Вильнюс намеревался привлечь к этому бойкоту соседние страны, но убедить их долгое время не удавалось.

Физический пуск БелАЭС - загрузка ядерного топлива в первый реактор - состоялся 7 августа. Начало производственной эксплуатации станции намечено на четвертый квартал. В Белоруссии заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.