В Качканаре построят Ледовый дворец спорта

Проектную документацию на строительство крытого катка с искусственным льдом на территории 11 микрорайона города рассмотрели эксперты Управления государственной экспертизы Свердловской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Качканар - небольшой город в Свердловской области, расположенный между реками Ис и Выя на восточном склоне Среднего Урала. Свое название он получил благодаря горе Качканар, так как именно на месте разработки Качканарских месторождений в 1957 году было принято решение о строительстве населенного пункта, градообразующим предприятием которого стал горно-обогатительный комбинат.

Проектом, получившим положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрено строительство Ледового дворца спортав 11 микрорайоне Качканара. Здесь будут проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования местного уровня по хоккею с шайбой и фигурному катанию. В здании разместят ледовое поле 30х60 м с трибунами на 150 зрительских мест, два малых спортивных зала для тренировок, вестибюль, гардероб, помещение охраны, тренерский кабинет, раздевалки, медицинский пункт, буфет и другие помещения.

Застройщик – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства». Проект разработали в ООО «Ремэкспо Ледовые технологии» и ООО «Я-Проект».