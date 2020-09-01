 
Контракты

В Качканаре построят Ледовый дворец спорта

В Качканаре построят Ледовый дворец спорта

1 сентября 2020, 17:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
215

Проектную документацию на строительство крытого катка с искусственным льдом на территории 11 микрорайона города рассмотрели эксперты Управления государственной экспертизы Свердловской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Качканар - небольшой город в Свердловской области, расположенный между реками Ис и Выя на восточном склоне Среднего Урала. Свое название он получил благодаря горе Качканар, так как именно на месте разработки Качканарских месторождений в 1957 году было принято решение о строительстве населенного пункта, градообразующим предприятием которого стал горно-обогатительный комбинат.

Проектом, получившим положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрено строительство Ледового дворца спортав 11 микрорайоне Качканара. Здесь будут проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования местного уровня по хоккею с шайбой и фигурному катанию. В здании разместят ледовое поле 30х60 м с трибунами на 150 зрительских мест, два малых спортивных зала для тренировок, вестибюль, гардероб, помещение охраны, тренерский кабинет, раздевалки, медицинский пункт, буфет и другие помещения.

Застройщик – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства». Проект разработали в ООО «Ремэкспо Ледовые технологии» и ООО «Я-Проект».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: egrz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Определен победитель конкурса на заключение ДИС для строительства обхода Краснодара
Миллиардный аукцион на поставку 68 троллейбусов выиграл завод из Башкирии
Одобрен второй этап реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге
В Северной Осетии продолжится строительство объезда Мичурино
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно