В России с 1 сентября вступили в силу изменения в порядок проведения госзакупок в сфере строительства, согласно которым строительные работы исключаются из перечня работ с обязательным проведением закупок только через электронный аукцион.

Ранее Минфин России разработал и внес в правительство Российской Федерации изменения, которые предполагают перевод закупок в сфере строительства на конкурсную основу, в связи с чем они смогут проводиться заказчиками с применением как аукциона, так и конкурса. Соответствующее постановление правительства РФ было принято 25 июня. Законопроект доработан с учетом дополнительных поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина по вопросам в сфере строительства.

Им также корректируются правила оценки заявок, в частности, устанавливаются критерии и показатели квалификационной оценки. Так, согласно тексту документа, с 3 до 5 лет расширяется период, за который учитывается опыт подрядчика. Кроме того, исключается учет его опыта по сносу и капитальному ремонту при участии в закупках на строительство и реконструкцию. Изменен и стоимостной порог, при котором к квалификации участника предъявляют дополнительные требования: 10 миллионов рублей - для федеральных проектов и 5 миллионов рублей - для региональных и муниципальных.

Также с 1 сентября вступает в силу положение федерального закона N 249, которым вводится ряд особенностей проведения до 2024 года открытого конкурса в электронной форме в случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. Так, эти особенности коснутся закупок с проектной документацией, прежде всего, их документального оформления, а также сведений о дате и времени рассмотрения и оценки заявок.

"Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе первые и вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, предложения участников такого конкурса о цене контракта", - говорится в документе.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

