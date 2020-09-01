Завершена фаза предварительного проектирования – Front End Engineering Design (FEED) по проекту сооружения первого в Великобритании завода по переработке пластиковых отходов в водород. Завод по переработке отходов строится для стратегического энергетического и ресурсного центра Protos. Производимый из пластика водород можно будет использовать для заправки автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Энергетический и ресурсный центр Protos сооружается в графстве Чешир (Cheshire) английской строительной компанией Peel L&P Environmental* и представляет собой расположенный на площади в 54 га стратегический энергетический и ресурсный промышленный кластер, в рамках которого будут использоваться инновационные технологии. Компания провела оценку конструктивных и инженерных аспектов проекта во время режима самоизоляции в Великобритании из-за пандемии коронавируса, а также оценила общую стоимость проекта, которая составила $ 26 млн.

Компания получила исходно-разрешительную документацию по проекту от Совета Западный Чешир и Честер (Cheshire West & Chester Council) графства Чешир в марте 2020 г. На предприятии планируется использовать новаторскую технологию распределенной модульной генерации (Distributed Modular Generation, DMG), разработанную группой Powerhouse Energy Group в научном центре Thornton Science Park. Реализация проекта должна изменить подходы к обращению с пластиковыми отходами на региональном уровне, а также позволит разработать сценарий реализации аналогичных проектов, которые планируются на национальном уровне. Peel L&P Environmental планирует в ближайшие несколько лет построить еще 11 аналогичных заводов по всей Великобритании, а также получить эксклюзивные права на использование технологии Powerhouse Energy в Великобритании, что позволит построить более 70 объектов.

Завод по переработке пластика в водород является первой частью проекта строительства предприятий по переработке пластиковых отходов в энергетическом центре Protos, получившего название Пластиковый парк (Plastic Park). Концепция строительства Пластиковых парков должна коренным образом изменить подходы к переработке пластиковых отходов, применяемые в настоящее время. Предполагается, что строительство Пластиковых парков по всей Великобритании обеспечит комплексное решение для переработки 4,9 млн т пластиковых отходов, образующихся в стране каждый год, предотвращая их попадание на свалку, экспорт за границу или сброс в океан.

Компания Peel L&P Environmental в настоящее время сотрудничает с партнерами по цепочке поставок материалов и оборудования для реализации проекта, строительство которого, как ожидается, начнется в конце текущего года. Компания также находится в процессе подачи заявки на получение экологического разрешения от природоохранительных органов на строительство объекта.

Официальный сайт Protos, информационно-аналитический ресурс PEi

* Компания Peel L&P Environmental является владельцем и разработчиком проектов в области строительства инфраструктуры для переработки отходов.