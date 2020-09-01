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Повреждение кабеля привело к сбою в работе аэропорта Челябинска

Повреждение кабеля привело к сбою в работе аэропорта Челябинска

1 сентября 2020, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ

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Уральская транспортная прокуратура назвала возможную причину сбоя в работе светосигнального оборудования в аэропорту имени Игоря Курчатова (Челябинск), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, вечером 28 августа в воздушной гавани из-за потухших огней взлетно-посадочной полосы был задержан вылет четырех рейсов, один борт направили на запасной аэродром – в Екатеринбург. Более 400 пассажиров не смогли в установленное время прибыть в пункты назначения.

«Предварительной причиной произошедшего стало повреждение основного силового кабеля при проведении реконструкции аэропортового комплекса», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит соблюдение аэропортом и подрядной организацией требований законодательства о транспортной безопасности, а также даст оценку причинам и условиям, повлекшим нарушение бесперебойной работы воздушной гавани.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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