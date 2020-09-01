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1 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Фонд развития моногородов выдаст частной компании ООО "Крутой берег" в Миассе Челябинской области беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на строительство термального курорта "Крутой берег", сообщает пресс-служба регионального Минстроя во вторник.
Соответствующее соглашение подписали гендиректор МОНОГОРОА.РФ, зампредседателя ВЭБ РФ Ирина Макиева и гендиректор ООО "Крутой берег" Андрей Васюков.
"Заём выдан сроком на 8 лет. За счёт данных средств в реликтовом сосновом бору на месте бывшего пионерского лагеря "Космос" вблизи озера Тургояк планируется построить три бассейна, комплекс бань, а также кафе и ресторан. По итогам реализации инвестпроекта курорт сможет обслуживать от 120 до 150 тыс. посетителей в год", - отмечается в сообщении.
Общий объем привлеченных инвестиций в экономику Миасса по итогам реализации инвестпроекта составит более 600 млн рублей, будет создано 80 рабочих мест, уточняет пресс-служба.
Планируется, что на курорте будут проходить реабилитацию пациенты с заболеваниями органов дыхания, в том числе, перенесшие новую коронавирусную инфекцию.
В декабре 2019 года "Крутой берег" получил статус резидента ТОСЭР "Миасс".
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