Фонд развития моногородов выдаст частной компании ООО "Крутой берег" в Миассе Челябинской области беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на строительство термального курорта "Крутой берег", сообщает пресс-служба регионального Минстроя во вторник.

Соответствующее соглашение подписали гендиректор МОНОГОРОА.РФ, зампредседателя ВЭБ РФ Ирина Макиева и гендиректор ООО "Крутой берег" Андрей Васюков.

"Заём выдан сроком на 8 лет. За счёт данных средств в реликтовом сосновом бору на месте бывшего пионерского лагеря "Космос" вблизи озера Тургояк планируется построить три бассейна, комплекс бань, а также кафе и ресторан. По итогам реализации инвестпроекта курорт сможет обслуживать от 120 до 150 тыс. посетителей в год", - отмечается в сообщении.

Общий объем привлеченных инвестиций в экономику Миасса по итогам реализации инвестпроекта составит более 600 млн рублей, будет создано 80 рабочих мест, уточняет пресс-служба.

Планируется, что на курорте будут проходить реабилитацию пациенты с заболеваниями органов дыхания, в том числе, перенесшие новую коронавирусную инфекцию.

В декабре 2019 года "Крутой берег" получил статус резидента ТОСЭР "Миасс".