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Резидент ТОСЭР Миасса "Крутой берег" получил 250 млн руб от Фонда развития моногородов на проект строительства курорта

Резидент ТОСЭР Миасса Крутой берег получил 250 млн руб от Фонда развития моногородов на проект строительства курорта

1 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Фонд развития моногородов выдаст частной компании ООО "Крутой берег" в Миассе Челябинской области беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на строительство термального курорта "Крутой берег", сообщает пресс-служба регионального Минстроя во вторник.

Соответствующее соглашение подписали гендиректор МОНОГОРОА.РФ, зампредседателя ВЭБ РФ Ирина Макиева и гендиректор ООО "Крутой берег" Андрей Васюков.

"Заём выдан сроком на 8 лет. За счёт данных средств в реликтовом сосновом бору на месте бывшего пионерского лагеря "Космос" вблизи озера Тургояк планируется построить три бассейна, комплекс бань, а также кафе и ресторан. По итогам реализации инвестпроекта курорт сможет обслуживать от 120 до 150 тыс. посетителей в год", - отмечается в сообщении.

Общий объем привлеченных инвестиций в экономику Миасса по итогам реализации инвестпроекта составит более 600 млн рублей, будет создано 80 рабочих мест, уточняет пресс-служба.

Планируется, что на курорте будут проходить реабилитацию пациенты с заболеваниями органов дыхания, в том числе, перенесшие новую коронавирусную инфекцию.

В декабре 2019 года "Крутой берег" получил статус резидента ТОСЭР "Миасс".

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Компания: interfax-russia.ru

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