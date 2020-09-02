Enel Green Power ввела в эксплуатацию вторую очередь установленной мощностью 245 МВт солнечной электростанции Roadrunner в Округе Аптон, штат Техас. Это крупнейшая действующая солнечная электростанция в Техасе и крупнейший актив Enel в области солнечной генерации в Соединенных Штатах общей установленной мощностью 497 МВт.

«Наша команда по инжинирингу и строительству реализовала проект монументальных масштабов за рекордное время, несмотря на все трудности нашего времени, - прокомментировал Глава Enel Green Power в Северной Америке Георгиус Пападимитриу, - Enel Green Power занял прочную лидирующую позицию на крупномасштабном рынке солнечной генерации в Северной Америке. Благодаря портфелю активов общей мощностью более 6 ГВт возобновляемой генерации мы продолжаем реализацию нашей стратегии непрерывного роста в США и Канаде».

Продажа электроэнергии станции Roadrunner будет осуществляться по соглашению о покупке электроэнергии с Mondelēz International, в рамках которого последняя будет закупать 65 МВт энергии, и аналогичному соглашению с компанией Clorox, в рамках которого последняя будет закупать 70 МВт энергии. Договор с Mondelēz International является крупнейшим примером сотрудничества этой компании в области возобновляемых источников энергии и дает возможность мировому лидеру по производству продуктов питания существенно продвинуться в достижении своей цели по сокращению выбросов углекислого газа от производственной деятельности на 15 процентов к 2020 году. Соглашение с Clorox покрывает примерно половину объема электроэнергии, полностью выработанной от возобновляемых источников энергии, для производственных нужд компании в США и Канаде, где они стремятся перейти на стопроцентное потребление «зеленой» энергии. Ожидается, что договор поможет Clorox ускорить достижение этой цели к 2021 году, что на 4 года опережает изначально установленный компанией план. Электростанция Roadrunner включает в себя 1,2 миллиона двусторонних солнечных панелей, которые будут вырабатывать порядка 1,2 ТВтч в год, что позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу на 792 000 тонн.

Enel Green Power ведет строительство других объектов на территории США и Канады: солнечная электростанция Lily мощностью 181 МВт в Техасе, объединяющая в себе системы накопления энергии, ветропарк White Cloud мощностью 236.5 МВт в Миссури, ветропарк Aurora мощностью 299 МВт в Северной Дакоте и дополнительная очередь ветропарка Cimarron Bend мощностью 199 МВт в Канзасе.

Enel Green Power, как и вся Группа Enel, внимательно следит за динамикой пандемии COVID-19 и принимает все необходимые меры для защиты здоровья своих работников и сообщества, в котором она ведет свою деятельность. В Северной Америке компания ввела строгие руководящие принципы в отношении командировок, обеспечила санитарную обработку офисов и строительных площадок, а также установила режим удаленной работы для офисных сотрудников и разработала практические указания для безопасной работы на объектах. На строительной площадке Roadrunner бригады следовали установленным указаниям по безопасной работе, а их дежурство было организовано с учетом возможности поддержания социальной дистанции и использования других передовых практик в этой сфере. Кроме того, Компания разработала инициативы в поддержку больниц и школ, а также аварийных бригад в Техасе.

Компания Enel Green Power является ведущим владельцем и оператором станций ВИЭ в Северной Америке. Компания разрабатывает и реализует проекты в 18 штатах США и одной провинции Канады. В управлении компании находятся около 70 гидроэлектростанций, ветропарков, геотермальных и солнечных электростанций общей мощностью более 6 ГВт.

Enel Green Power - глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 46,4 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.