Специалисты Троицких электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям компании спорткомплекс в селе Варна – административном центре Варненского района Челябинской области.

Энергетики обеспечили общую максимальную мощность присоединённого объекта 130 кВт по второй категории надежности электроснабжения, которая предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. При этом допускается перерыв в электроснабжении на время, в течение которого обслуживающий электротехнический персонал прибудет на объект и выполнит необходимые оперативные переключения.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Первый в районе спорткомплекс общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров пущен в эксплуатацию. Две чаши бассейна – детская и взрослая – станут площадками для соревнований разного уровня. Комплекс оснащен по последнему слову техники, к услугам сельчан - душевые, раздевалки, современный тренажерный зал, кафе, две сауны.

Подключение к электросетям нового спортивного объекта обеспечит повышение качества жизни и создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для более 9,5 тысячи жителей Варны и всего Варненского района.