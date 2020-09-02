Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на добычу грунта в рамках инвестиционного проекта строительства автомобильного зимника продлённого действия «Станция Обская – 193 км», сообщает RosTender.info. Победитель тендера должен будет заняться разработкой карьеров для строительства автозимника. Работы включают добычу скального и карьерного грунта, в том числе с помощью буровзрывных работ. Максимальная цена контракта с подрядчиком составляет 2 млрд 221 млн рублей, итоги тендера подведут 16 сентября.

Согласно материалам тендера, месторождение валунно-глыбовых пород, где будут вести работы, расположено в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 54,5 км на северо-восток от города Лабытнанги. Трасса автозимника продленного действия проходит рядом с карьерами.

Инвестиционный проект «Автозимник продленного действия «Станция Обская – 193 км» осуществляется в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и ОАО «Газпром».

