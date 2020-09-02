 
Контракты

"Газпром" направит на строительство зимника от станции "Обская" более 2 млрд рублей

Газпром направит на строительство зимника от станции Обская более 2 млрд рублей

2 сентября 2020, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
259

Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на добычу грунта в рамках инвестиционного проекта строительства автомобильного зимника продлённого действия «Станция Обская – 193 км», сообщает RosTender.info. Победитель тендера должен будет заняться разработкой карьеров для строительства автозимника. Работы включают добычу скального и карьерного грунта, в том числе с помощью буровзрывных работ. Максимальная цена контракта с подрядчиком составляет 2 млрд 221 млн рублей, итоги тендера подведут 16 сентября.

Согласно материалам тендера, месторождение валунно-глыбовых пород, где будут вести работы, расположено в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 54,5 км на северо-восток от города Лабытнанги. Трасса автозимника продленного действия проходит рядом с карьерами.

Инвестиционный проект «Автозимник продленного действия «Станция Обская – 193 км» осуществляется в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и ОАО «Газпром».
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
АО
На строящемся участке ЦКАД установят пункты взимания платы и интеллектуальные транспортные системы
В Минпромторге подписали контракт ОМК и итальянская компания Danieli
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно