Сегодня в ходе рабочей поездки на Саяно-Шушенскую ГЭС Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов представил трудовому коллективу станции нового директора. Им стал Андрей Видман, который сменил на этом посту Валерия Кяри, возглавлявшего филиал «Саяно-Шушенская ГЭС» с 2009 года.



Представляя нового руководителя самой мощной электростанции России, Николай Шульгинов отметил большой опыт работы Андрея Видмана в электроэнергетической отрасли, в том числе на руководящих должностях. При этом значительная часть его трудовой деятельности связана с Саяно-Шушенской ГЭС: в 2009-2013 гг. в должности заместителя директора по капитальному строительству – руководителя дирекции по капитальному строительству станции он вел проект восстановления ГЭС. Под его руководством было завершено строительство берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС – объект был успешно сдан в эксплуатацию в 2011 году.



С 2018 года Андрей Видман возглавил Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК». Под его руководством филиал реализовал проекты по ремонту и реконструкции оборудования, зданий и сооружений не только Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, но и Новосибирской ГЭС.



На встрече с коллективом Саяно-Шушенской ГЭС Николай Шульгинов выразил слова благодарности Валерию Кяри, который оставил должность директора станции в связи с уходом на заслуженный отдых. Валерий Кяри практически всю свою трудовую биографию провел на Саяно-Шушенской ГЭС, посвятив ей 41 год из 43-летнего стажа в электроэнергетике. «За безупречную работу в гидроэнергетике» он награжден почетным знаком ПАО «РусГидро».



В ходе сегодняшней поездки в Хакасию Николай Шульгинов также провел рабочую встречу с главой Республики Валентином Коноваловым, который выразил руководителю РусГидро благодарность за помощь региону в период пандемии. В сложной эпидемиологической ситуации РусГидро финансово поддержало организации здравоохранения в регионах своего присутствия. Для оказания помощи Хакасии в борьбе с коронавирусной инфекцией РусГидро выделило 5 млн рублей. Эти средства были направлены Саяногорской межрайонной больнице на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты для медперсонала и дезинфекции, лекарств для оказания медицинской помощи заразившимся коронавирусом.



По словам главы Хакасии, благотворительная и спонсорская деятельность РусГидро заслуживает глубокого уважения. Помимо вклада в борьбу с коронавирусной инфекцией, Валентин Коновалов поблагодарил Николая Шульгинова за помощь в реализации проектов в сфере экологии, образования, здравоохранения и культуры, поддержку детским и юношеским спортивным клубам, заботу о детях-сиротах, ветеранах и пенсионерах.

