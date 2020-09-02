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На ремонт старейшего в Кавминводах санатория в 2020 году направят более 250 млн руб

На ремонт старейшего в Кавминводах санатория в 2020 году направят более 250 млн руб

2 сентября 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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Санаторий им. Орджоникидзе в Кисловодске, который был построен 85 лет назад, отремонтируют к 2021 году. На работы в 2020 году направят более 250 млн рублей, уровень сервиса здравницы должен вырасти до четырех звезд, сообщило в среду управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"В санатории имени Орджоникидзе города-курорта Кисловодска проходит масштабная реконструкция. В текущем году на ремонтно-реставрационные работы здравницы из федерального бюджета выделен 251 млн рублей. Идет ремонт первого и второго корпусов", - говорится в сообщении.

В настоящее время там проводятся ремонтно-восстановительные работы по замене оконных и фасадных дверных блоков, ремонту кровли, укреплению фундамента в лечебном корпусе. На сегодняшний день готовность ремонтно-восстановительных работ составляет 90%. Для здравницы уже закупают новую мебель, оборудование для спортивной, детской и воркаут-площадок, а также четыре электрокара, предназначенных для удобства передвижения гостей между корпусами санатория.

"Одновременно проводятся проектно-изыскательские работы на реализацию первого этапа федеральной адресной инвестиционной программы. Это проектирование корпуса № 2, лечебного корпуса, корпуса № 3, лестницы им. Леонидова, административного корпуса, а также благоустройства территории всего санатория с заменой всех коммуникаций. Срок завершения этих работ - август 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным управления, проектировщикам поставлена задача сохранить архитектурный ансамбль в историческом виде с возможностью приспособления корпусов и территории санатория к современному использованию до уровня четырех звезд.

"В социальном и культурном отношении важно сохранить санаторий имени Орджоникидзе как центр санаторно-курортного лечения, а также объекты здравницы, являющиеся памятниками истории и культуры. В туристической сфере они являются востребованными для экскурсионного посещения", - сказал заместитель главы администрации Кисловодска Александр Данилов, слова которого приводятся в сообщении.

Санаторий, внесенный в перечень памятников архитектуры государственного значения, был построен в 1935 году по проекту известного советского архитектора Гинзбурга. Работы по сохранению памятника включены в перечень мероприятий по развитию Кисловодска до 2030 года.

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Компания: ТАСС

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