Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на устройство системы взимания платы «Свободный поток» и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой автодороги А-113 в районе пересечения с автодорогой М-10 «Москва – Санкт-Петербург». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Скоростная трасса Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113, проектной длиной 339 км, строится на территории Новой Москвы и Московской области. Планируется, что она будет эксплуатироваться на платной основе. Работы на всех пяти пусковых комплексах автомагистрали, расположенных параллельно кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»), планируется завершить в 2021 году.

Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство наружного освещения, автоматизированной системы взимания платы и управления дорожным движением. Работы пройдут на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 – на пересечении с автомобильной дорогой М-10 «Россия», где проходит граница работ по пусковому комплексу № 5.

Проектируемый участок А-113 длиной 7,8 км проходит по территории городского округа Солнечногорск Московской области. Его начало соответствует ПК 841+00 пускового комплекса № 5 и располагается на транспортной развязке № 31. Конец участка соответствует ПК 34+15,72 пускового комплекса № 3. Для обеспечения автоматизированного сбора платы за проезд без остановки транспортных средств установят систему «Свободный поток». Наряду с функцией бесконтактного взимания платы за проезд реализуемая система осуществляет идентификацию и определение типа транспортных средств, а также формирование и хранение отчетных данных. Кроме того, система поддерживает различные модификации режима взимания платы и возможность подключения новых сервисов к бортовому оборудованию пользователей.

Автоматизированная система управления дорожным движением, устройство которой планируется на участке ЦКАД в Солнечногорском районе Подмосковья, включает интеллектуальную транспортную систему, в составе которой будет действовать подсистема мониторинга параметров транспортных потоков по основному ходу через каждые 2 км и на всех съездах и въездах. Кроме того, система снабжена функциями видеонаблюдения и метеомониторинга, связи и передачи данных, а также подсистемами выявления инцидентов, информирования участников дорожного движения, идентификации транспортных средств и электронного сбора оплаты. Все данные, получаемые от подсистем, будут передаваться на центральный пункт управления дорожным движением, который расположен на пусковом комплексе № 3 строящейся кольцевой автомагистрали А-113.

В ходе работ, которые пройдут в пять этапов, также планируется устройство наружного освещения проектируемого участка. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «СОЮЗДОРПРОЕКТ».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию Калужского шоссе на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой А-113.

Фото: ТАСС