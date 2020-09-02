Норвежская государственная энергетическая компания Statkraft AS подала заявку в Шотландское правительство на получение разрешения на реализацию проекта по расширению действующей ВЭС Berry Burn, расположенной в шотландском муниципалитете Морей (Moray).

ВЭС Berry Burn, включающая 29 ветровых турбин, была введена в эксплуатацию еще в 2014 г. В собственности Statkraft находится 51% акций ВЭС, а оставшиеся 49% принадлежат компании Gingko Tree Investment Ltd. Расширение планируется осуществить за счет установки на площадке действующей ВЭС Berry Burn, текущая мощность которой составляет 66,7 МВт, девяти ветровых турбин общей мощностью 37,8 МВт, что позволит увеличить мощность ВЭС до 104,5 МВт. Так как итоговая суммарная мощность ВЭС превысит 50 МВт, для реализации проекта требуется согласие правительства, а в получении разрешения на региональном уровне нет необходимости.

Ожидается, что расширение ВЭС позволит увеличить ежегодную выработку станции на 139,1 ГВт*ч, что достаточно для электроснабжения более 35 500 шотландских домохозяйств. Все необходимые изыскательские и землеустроительные работы по проекту расширения ВЭС завершены.

Информационно-аналитический ресурс Renewables Now