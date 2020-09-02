Компания «Россети Ленэнерго» завершила плановый капитальный ремонт системообразующей линии 110 кВ и двух линий 35 кВ на территории Лужского района Ленинградской области. Мероприятия повысили надежность электроснабжения 14 тыс. жителей.

Энергетики завершили работы на воздушных линиях, которые обеспечивают электроснабжение шести сельских поселений в Лужском районе – Толмачёвского, Володарского, Оредежского, Скребловского, Тёсовского и Торковического. Общая протяженность отремонтированных линий - 68 км.

В ходе ремонтной кампании специалисты также заменили 156 линейных изоляторов, восстановили 310 м поврежденных проводов, выправили 32 опоры, расчистили 220 га трасс линий.

«Мы завершили основные ремонтные мероприятия до начала осенне-зимнего периода, что обеспечит потребителям надежное электроснабжение, в том числе в период неблагоприятных погодных условий», - отметил главный инженер филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» Алексей Алексин.

На время ремонта были минимизированы неудобства потребителей, при необходимых отключениях использовались резервные источники питания.

Напомним, что «Россети Ленэнерго» строго соблюдают графики выполнения ремонтной программы для обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов и подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.