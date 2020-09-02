Компания «Россети Московский регион» завершила строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям еще 16 домов, возводимых по Программе реновации жилого фонда г. Москвы. Совокупная присоединенная мощность составила 8,5 МВт.

Так, для подключения к сетям двухсекционного дома переменной этажности на улице Шверника в Юго-Западном административном округе энергетики построили 8 кабельных линий напряжением 0,4 кВ и 4 кабельные линии напряжением 10 кВ общей протяженностью 1800 метров. В трансформаторной подстанции установили два трансформатора по 400 кВА. В подстанции смонтировано современное высоконадежное оборудование, устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналы связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. Присоединенная мощность составит свыше 430 кВт.

Аналогичные работы по подключению к сетям домов Программы реновации проведены и в других округах Москвы:

САО - ул. Астрадамская, вл. 9А, ул.Нарвская, вл.5, Дмитровское шоссе, вл.55;

СЗАО – Карамышевская наб., вл.22, к.2/1, ул.Туристская, вл.14, к.1,2, ул.Новощукинская, вл. 8/1;

ВАО – ул.2-я Владимирская, вл.28-30, ул. 15-я Парковая, вл.27, Открытое шоссе, вл.26,к.6;

ЮВАО –ул. Люблинская, вл.111, к.2, ул.Люблинская, вл.113, ул.Петра Романова, вл.18;

ЮАО – Булатниковский пр-д, вл.16А, ул.Загорьевская, вл.2/1, ул.Ереванская, вл.6.

Напомним, ранее было завершено техприсоединение еще 14 домов.

Все дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности. То есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Всего в 2020 году в рамках договоров техприсоединения компания «Россети Московский регион» планирует подключить к электросетям 111 домов, возводимых по Программе реновации жилья. За первые шесть месяцев т.г. домам выдано свыше 6 МВт мощности.

Справочно:

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил Программу реновации жилищного фонда, которая предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает более миллиона москвичей. В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,8 млн кв. метров жилья. Сегодня уже переехали или находятся в процессе переселения около 23,7 тысяч жителей.