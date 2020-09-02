В городе Буйнакск Администрацией города совместно с компанией «Мегафон» реализован инновационный проект, направленный на повышение энергоэффективности муниципального освещения. Заключен энергосервисный контракт, в рамках которого предусмотрена замена 3553 светильников наружного освещения, а также установка шкафов управления на 24 трансформаторных подстанциях, отвечающих за уличное освещение. Срок действия контракта – 8 лет, гарантия завода-производителя на светильники – в течение всего периода действия контракта. В рамках контракта предусмотрен подменный фонд светильников в размере 2 (двух) процентов от общего количества.

В рамках планируемого совещания предполагается подписание акта выполненных работ между ПАО «Мегафон» и Администрацией города.

Помимо замены светильников, впервые за долгое время Администрацией города была проведена полная инвентаризация сетей наружного освещения, включающая в себя замену кабеля сетей уличного освещения, а также установку дополнительных опор.

Отличие данного проекта от аналогичных, состоит в том, что, практически впервые в России, предусмотрена не только замена устаревших светильников на энергосберегающие светодиодные, но и установка многофункциональной автоматизированной системы управления наружным освещением «Лайт-09», отвечающей критериям концепции «умный город».

Для управления осветительным оборудованием используется полностью российская, запатентованная технология передачи адресных команд по проводам электрической сети, что позволяет организовать управление режимами работы любого светильника в сети освещения города.

Кроме энергосбережения, являющегося важным показателем при реализации любого энергосервисного контракта, появилась возможность своевременно, автоматически выявлять нерабочие светильники с определением их точного местоположения, а также несанкционированные подключения к сетям освещения. Как результат — существенное сокращение эксплуатационных расходов, своевременное обнаружение сверхнормативного потребления электроэнергии, повышение качества обслуживания сетей освещения, уровня комфорта и безопасности граждан.

Уникальность использованного технического решения состоит еще и в том, что в процессе эксплуатации умной системы освещения контроль потребления электроэнергии и состояния осветительного оборудования могут удаленно и одновременно осуществлять: Администрация и Управление жилищно-коммунального хозяйства города, компания «Мегафон», производитель системы управления освещением, энергосбытовая компания. Это, несомненно, повышает уровень взаимного доверия и ответственности всех участников, реализующих такой важный социально-экономический проект.