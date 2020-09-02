В Минпромторге России прошло подписание контракта на поставку оборудования между Объединенной металлургической компанией и итальянской компанией Danieli. Подписание контракта в рамках инвестпроекта ОМК состоялось в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.

В 2020 году ОМК было принято решение о реализации проекта строительства электрометаллургического комплекса (ЭМК). Проект предусматривает внедрение современных технологий, включая технологию прямого восстановления железа (технология DRI) для производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов.

Этот проект – пилотный для российской металлургии, пример так называемой современной «зеленой» металлургии. В проекте предусмотрены решения, которые направлены на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду, его реализация позволит сохранить экологичность производства при сохранении и улучшении качества продукции. Инвестиции в проект составят 147 млрд рублей, пуск производства намечен на конец 2024 года, объем сделки – более 400 млн евро. Кроме того, реализация такого масштабного проекта приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики как горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, газовая отрасль, транспортный сектор экономики

- подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Проект соответствует принципам «Индустрии 4.0» и воплощает самые сложные модели управления.

Строительство электрометаллургического комплекса в Выксе открывает широкие перспективы для развития промышленности. Выбор Нижегородской области в качестве площадки для реализации проекта еще раз подтверждает, что инвесторам комфортно здесь работать. Безусловно, создание уникального производства – это прежде всего залог социально-экономической стабильности региона. Речь идет о создании 2000 новых рабочих мест с высоким уровнем зарплаты, об увеличении налоговых отчислений и о дополнительных рынках сбыта. Производство планируется создавать с применением передовых технологий в сфере энергосбережения, охраны окружающей среды. По своим экологическим параметрам проект является примером современной «зеленой» металлургии. Благодаря новому комплексу Нижегородская область сможет существенно нарастить инвестиции, сформировать новые кооперационные цепочки поставщиков, потребителей товаров и дополнительно загрузить производства в сопутствующих секторах российской экономики

- рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новый проект – ключевая веха в панъевропейской металлургической области. Это шаг к более экологически чистой металлургии, производству стали со значительным сокращением выбросов парниковых газов, является первым в своем роде в Европе. Для нас этот проект является дальнейшей демонстрацией приверженности девизу: «Danieli – инновационный и надежный партнер для достижения лидерских позиций в металлургии

– отметил председатель совета директоров Danieli Джанпьетро Бенедетти.

Масштабный проект по строительству электрометаллургического комплекса с технологией прямовосстановленного железа по многим параметрам является уникальным. Он имеет важное стратегическое значение для экономики: будет способствовать росту внутреннего потребления природного газа и железной руды – ресурсов, которыми богата наша страна, и росту доли производства в России продукции высоких переделов, необходимой для российских нефтегазовых и транспортных компаний и конкурентоспособной на мировом рынке. Это пример наилучшей доступной на сегодняшний день «зеленой» технологии, который может дать новое развитие отечественной стальной индустрии и улучшить экологию в промышленных регионах