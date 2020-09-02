В августе резидентами территории опережающего развития «Приамурская», подписав соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока, стали четыре предприятия, намеренные реализовать проекты по созданию складов для хранения и перевозок продукции растениеводства. В результате выполнения этих проектов в Амурской области будет создано 152 рабочих места, частные инвестиционные вложения составят 395,2 млн рублей.

Временное хранение сои, пшеницы и кукурузы в объеме до 30 000 тонн реализует компания «Логист». Новый резидент выполнит строительство крытого склада, зоны погрузки и выгрузки, обустроит контейнерную площадку и парковочную зону для грузовиков. Также будут построены административное здание и пункт охраны. Современный комплекс складского хозяйства планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года.

Пять крытых складов со всей необходимой инфраструктурой для хранения 35 000 тонн сои, пшеницы и кукурузы построит на «Приамурской» предприятие «Миля». Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года.

Проект ООО «Легендагро Логистика Амур» – это организация транспортной компании для выполнения автоперевозок зерна на территории Амурской области. Помимо перевозок зерна в объеме 100 000 тонн в год, инвестор будет выполнять подготовку документов для пересечения границы с Китаем, ожидается, что в год будет выполнено 3 340 заграничных рейсов. Кроме того, компания будет производить хранение сельхозпродукции на складе и обеспечивать погрузо-разгрузочные работы, выполнять очистку зерна в объеме 50 000 тонн в год. В рамках проекта в 2021 году будет установлен склад-тент площадью 4 000 квадратных метров, в последующем на участке резидента будут построены офис, лаборатория и дизель-генераторная станция. Для горизонтального хранения зерна разместят специальные рукава из уникальной ткани, они позволят поддерживать необходимый уровень влажности и температуры. Проект планируется реализовать в 2022 году, для его успешного выполнения инвестор приобретет необходимые технику и оборудование: погрузчики, полуприцепы зерновозы, тягачи, зерноочистительное устройство.

Еще один склад для хранения сои, пшеницы и кукурузы общим объемом 50 000 тонн создаст компания «Гекта». Комплекс будет состоять из шести складских помещений, одного административного здания, пункта охраны, парковки для грузовиков и контейнерной площадки. Рядом будет размещен пункт весового контроля и инфраструктурные дороги. Полный ввод комплекса в эксплуатацию будет выполнен в 4 квартале 2024 года.

«Основной профиль деятельности новых резидентов ТОР «Приамурская» - логистика и транспорт. Это объясняется тем, что в числе бесспорных преимуществ Амурской области находятся близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, центральное положение в основных транспортных коридорах Дальнего Востока и благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства. Актуальность проектов заключается в постоянном увеличении объемов экспорта сельскохозяйственной продукции на внутренние рынки КНР, скором открытии трансграничного автомобильного моста, близким расположением «Приамурской» к поставщикам и месту конечной доставки, а также существующая сегодня схема логистики продукции, которая требует усовершенствования. К слову, проведенные предпроектные маркетинговые, логистические и экономические исследования показывают эффективность и высокую инвестиционную привлекательность данной ТОР для реализации именно логистических проектов», - отметил директор ООО «Управляющая компания «Амурская» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Логинов.

Территория опережающего развития «Приамурская» создана в соответствии с постановлением Правительства от 21 августа 2015 года №879. Сегодня на ТОР работают 13 резидентов, которые реализуют проекты на сумму более 1,8 млрд рублей, запланировано создание 528 рабочих мест.