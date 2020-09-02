Специалисты «Россети Кубань» выполнили более 90% запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов. На реализацию мероприятий ремонтной программы в текущем году «Россети Кубань» планирует направить почти 3 млрд рублей.

«Россети Кубань» реализует планы ремонтной программы как в физических, так и в экономических показателях. В рамках подготовки к отопительному сезону на территории Краснодарского края и Республики Адыгея компания «Россети Кубань» отремонтировала с начала года свыше 10 тыс. км ЛЭП различного класса напряжения, порядка 1,8 тыс. трансформаторных подстанций. Сотрудники энергокомпании расчистили более 1,7 тыс. га просек трасс линий электропередачи.

Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков «Россети Кубань» 106 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 11,8 МВт. В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1800 человек технического персонала и 711 единиц техники в составе 392 бригад.

Продолжается работа компании по повышению качества электроснабжения потребителей. В первом полугодии на 4% сократилось общее количество отключений (к аналогичному периоду 2019 года).

Суммарный объем инвестиций на реализацию мероприятий ремонтной программы «Россети Кубань» в текущем году составит около 3 млрд рублей.

На данный момент полностью исключены риски срыва сроков выполнения намеченных работ, что способствует обеспечению надежным электроснабжением потребителей электроэнергии. Совокупность реализованных мероприятий программы технического обслуживания и ремонтов является основой бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «Россети Кубань».

До 1 октября основные работы по ремонту энергообъектов сети 35 кВ и выше будут завершены в полном объеме.

«Россети Кубань» – крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тысяч кв. км с населением более шести млн человек.