Как прошел международный форум
2 сентября 2020, 09:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал «Россети Тюмень» «Энергокомплекс» завершил первый этап реконструкции подстанции 110 кВ «Перегрёбное», обеспечивающей электроснабжение Перегрёбненского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск».
На ПС «Перегрёбное» проведена установка блокирующих высокочастотных комплектов защит. Микропроцессорные устройства обладают большим спектром возможностей: они не только регистрируют нештатные события, но и оперативно передают данные об аварийных режимах работы сети. В рамках первого этапа реконструкции выполнены работы на ОРУ-110 кВ: установлены трансформаторы тока и напряжения 110 кВ, оборудование ВЧ-связи, смонтирована система учёта электроэнергии с удалённым сбором данных розничного рынка электрической энергии.
Мероприятия на ПС «Перегрёбное», выполненные в рамках инвестиционной программы компании, повысили надёжность передачи электроэнергии потребителям, в числе которых помимо объектов ТЭК и сельские поселения Перегрёбное и Чемаши Октябрьского района Югры.
«Замена существующего оборудования на подстанции «Перегрёбное» снизит затраты на его эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, на объекте появится возможность дистанционного контроля оборудования. Отмечу, что в дальнейшем мы планируем продолжить модернизацию этого энергообъекта. Второй этап реконструкции подстанции запланирован на 2023 год», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Энергокомплекс» Руслан Выставкин.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter