Филиал «Россети Тюмень» «Энергокомплекс» завершил первый этап реконструкции подстанции 110 кВ «Перегрёбное», обеспечивающей электроснабжение Перегрёбненского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

На ПС «Перегрёбное» проведена установка блокирующих высокочастотных комплектов защит. Микропроцессорные устройства обладают большим спектром возможностей: они не только регистрируют нештатные события, но и оперативно передают данные об аварийных режимах работы сети. В рамках первого этапа реконструкции выполнены работы на ОРУ-110 кВ: установлены трансформаторы тока и напряжения 110 кВ, оборудование ВЧ-связи, смонтирована система учёта электроэнергии с удалённым сбором данных розничного рынка электрической энергии.

Мероприятия на ПС «Перегрёбное», выполненные в рамках инвестиционной программы компании, повысили надёжность передачи электроэнергии потребителям, в числе которых помимо объектов ТЭК и сельские поселения Перегрёбное и Чемаши Октябрьского района Югры.