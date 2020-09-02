Крым является уникальным регионом, в котором 5% всех потребностей в электроэнергии покрывается за счёт солнечной энергии и ветра. Начальник Крымских генерирующих систем ГУП РК «Крымэнерго» Виталий Иноземцев рассказал журналистам ГТРК «Таврида» об одном из старейших ветропарков России, а также затронул актуальные вопросы развития ветроэнергетики в Крыму.

Представители СМИ побывали на территории Судакской ВЭС, которая занимает площадь около 5 гектар и расположена в живописном месте, между мысами Меганом и Рыбачий на высоте 358 метров.

В своем интервью Виталий Иноземцев подчеркнул:

«Судакская ВЭС приступила к выработке энергии в феврале 2001 года, площадь под нее специально выбирали исходя из многих факторов, одним из которых являлась плотность воздушных потоков, а учитывая, что одно из самых ветреных мест в Крыму — это мыс Меганом, было принято решение о ее строительстве в данном месте. Сейчас станция способна обеспечивать экологичной электроэнергией четыре небольших населенных пункта».

На станции установлено 35 ветроустановок типа USW 56-100, мощностью 107,5 кВт каждая. Общая суммарная мощность составляет 3,76 МВт. Годовая выработка электроэнергии Судакской ВЭС составляет около 2,5-3 млн. кВт–ч/год.

Обслуживающий персонал, в составе 14 специалистов-энергетиков обеспечивает работу агрегатов и контролируют все процессы, проверяет конструкции и электронику.

Попутный ветер для работников станции всегда важен. Вырабатываемое электричество здесь не аккумулируется, а напрямую отправляется по сетям в единую энергетическую систему России.

С технической точки зрения, альтернативная энергетика может полностью обеспечить потребности полуострова, но в экономическом плане это является спорным решением и требует государственной поддержки.

Подробнее о работе генерирующих систем крымских альтернативных источников энергии можно узнать на канале «Россия-1» в программе «ВЕСТИ-КРЫМ: События недели», которая выйдет в эфир 06.09.2020 в 09-00.