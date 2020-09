25 и 26 августа 2020 года в рамках электронной сессии СИГРЭ 2020 состоялись заседания Исследовательского комитета СИГРЭ А1 «Вращающиеся электрические машины». На заседаниях было представлено 27 докладов.

Основными темами были:

применение синхронных компенсаторов и накопителей энергии в электрических сетях;

техническое диагностирование электрических машин различными методами;

моделирование электрических, магнитных, тепловых и механических процессов в электрических машинах.

Россия на заседаниях была представлена докладами Г. Нестеренко «Generator Stability and Efficiency Enhancement in Power System with Abruptly Variable Load by use of Electrical Energy Storage System», М. Ройтгарца «Features of the design and operating modes of the asynchronized turbogeneratorT3FSU­320» и Д. Кузнецова «Optimization of turbogenerator's core suspension system reconstruction methods for lifetime extension in the power plant conditions».

Доклады вызвали живой интерес у участников заседаний.

28 августа состоялось заседание ИК А1, на котором были подведены итоги работы Комитета и рассмотрены задачи на 2021-2022 годы. Было отмечено что в состав ИК вошло 9 новых членов из 9 стран мира, заместивших специалистов, срок пребывания которых был завершен. Это почти треть состава Комитета. Произошло омоложение состава комитета. Следует также отметить информацию о том, что с января 2020 публикации в журнале CIGRE Science and Engineering будут признаваться в системе SCOPUS, что очень важно для молодых инженеров, аспирантов и ученых занимающихся новыми научными разработками. В 23 рабочих группах ИК А1 работают представители 36 стран. Всего в мире экспертов в области вращающихся электрических машин порядка 280.

К сожалению, в составе Комитета А1 всего одна женщина и именно ее наградили медалью Технического Комитета за 2020 год! Нашим коллегам-женщинам есть где развернуться – множество рабочих групп ждет представительниц прекрасного пола, специализирующихся в области электрических машин!

В связи с переносом Коллоквиума ИК А1 СИГРЭ 2021 года на 2023 год, Коллоквиум ИК А1, запланированный к проведению в России в 2023 году, перенесен на 2025 год.