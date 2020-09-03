Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе перспективы взаимодействия стран в части работы в рамках ЕАЭС и Союзного государства.

Сотрудничество России и Белоруссии носит прогрессивный характер, отметил Михаил Мишустин.

«В любом случае хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В 2019 году товарооборот между двумя странами превысил $35,5 млрд», - добавил он.

Переговоры глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко прошли конструктивно, в том числе по развитию сотрудничества в энергетике, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным союзником Белоруссии в топливно-энергетической сфере, ведется совместная работу по ряду проектов и инициатив в отраслях ТЭК. Также Министр отметил важность стабильных и долгосрочных отношений по поставкам нефти и газа Республике. Кроме того, были даны поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Белоруссии.