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Александр Новак принял участие в российско-белорусских переговорах

Александр Новак принял участие в российско-белорусских переговорах

3 сентября 2020, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: БЕЛАРУСЬ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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Беларусь, минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе перспективы взаимодействия стран в части работы в рамках ЕАЭС и Союзного государства.

Сотрудничество России и Белоруссии носит прогрессивный характер, отметил Михаил Мишустин.

«В любом случае хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В 2019 году товарооборот между двумя странами превысил $35,5 млрд», - добавил он.

Переговоры глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко прошли конструктивно, в том числе по развитию сотрудничества в энергетике, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным союзником Белоруссии в топливно-энергетической сфере, ведется совместная работу по ряду проектов и инициатив в отраслях ТЭК. Также Министр отметил важность стабильных и долгосрочных отношений по поставкам нефти и газа Республике. Кроме того, были даны поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Белоруссии.

«Поставки энергоресурсов в Белоруссию остаются стабильными – нефть, нефтепродукты, газ и уголь продолжают поступать белорусским потребителям, а также идти транзитом в европейские страны. Важным является и продолжение работы двух стран по линии электроэнергетики”, - добавил Александр Новак.

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